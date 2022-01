Nunzia De Girolamo, tacco a spillo e gonna dai sottili filamenti: la FOTO dal fiato corto (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ex parlamentare si prepara in grande stile al ritorno in tv. Nunzia De Girolamo sfodera un look da perdere la testa e conquista in breve tempo il web. Da quando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ex parlamentare si prepara in grande stile al ritorno in tv.Desfodera un look da perdere la testa e conquista in breve tempo il web. Da quando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

JPCK72 : RT @PapagniGrace: Nunzia De Girolamo, la voce della padrona: 'Stronzi, qui a Benevento comando io...' - Il Fatto Quotidiano - Donatel58978575 : RT @PapagniGrace: Nunzia De Girolamo, la voce della padrona: 'Stronzi, qui a Benevento comando io...' - Il Fatto Quotidiano - Twitty1607 : RT @blackan68873025: Sono sufficienti non più di 40 secondi di ascolto di Nunzia De Girolamo per ritrovare autostima e fiducia in te stesso… - NSammaritano : RT @PapagniGrace: Nunzia De Girolamo, la voce della padrona: 'Stronzi, qui a Benevento comando io...' - Il Fatto Quotidiano - Swiety000 : RT @PapagniGrace: Nunzia De Girolamo, la voce della padrona: 'Stronzi, qui a Benevento comando io...' - Il Fatto Quotidiano -