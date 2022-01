Novak Djokovic rischia l’arresto e l’espulsione dall’Australia: le ultime notizie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arriva dalla Serbia la conferma che Novak Djokovic sarebbe stato arrestato. A confermarlo la giornalista Pavlovic McAteer, che ha parlato con il padre del tennista serbo. La giornalista ha pubblicato pochissimi minuti fa un tweet nel quale spiega di aver parlato con il padre del campione che ha dato conferma di quanto i media di tutto il mondo stanno raccontando in queste ore. Dopo la sentenza del giudice che dava al campione la possibilità di restare in Australia per giocare gli Australian Open. Secondo quanto riportano i media australiani, la polizia starebbe per arrestare il campione, che potrebbe poi essere espulso nelle prossime ore. Una decisione che potrebbe costare molto cara a Novak Djokovic visto che, potrebbe anche dover restare lontano dall’Australia per tre anni ( questa è una delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arriva dalla Serbia la conferma chesarebbe stato arrestato. A confermarlo la giornalista Pavlovic McAteer, che ha parlato con il padre del tennista serbo. La giornalista ha pubblicato pochissimi minuti fa un tweet nel quale spiega di aver parlato con il padre del campione che ha dato conferma di quanto i media di tutto il mondo stanno raccontando in queste ore. Dopo la sentenza del giudice che dava al campione la possibilità di restare in Australia per giocare gli Australian Open. Secondo quanto riportano i media australiani, la polizia starebbe per arrestare il campione, che potrebbe poi essere espulso nelle prossime ore. Una decisione che potrebbe costare molto cara avisto che, potrebbe anche dover restare lontanoper tre anni ( questa è una delle ...

Advertising

GuidoDeMartini : ????Dottoressa Tess Lawrie: 'Il Consiglio Mondiale per la Salute è inorridito per modo in cui il campione di tennis… - SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - Agenzia_Ansa : La star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale, un giudice australiano ordina il suo rilascio. Un… - AdamekMiroslav : RT @RadioGenova: Novak Djokovic vince la causa contro governo australiano, ordinato l'immediato rilascio. Al momento può giocare Australian… - cbergy69 : @Andunedhel Per dire... -