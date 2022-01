Novak Djokovic: perché il tribunale australiano gli ha dato ragione e cosa succede adesso (Di lunedì 10 gennaio 2022) La decisione del giudice Anthony Kelly, che ha dato ragione a Novak Djokovic contro il governo australiano, potrebbe non costituire la fine della vicenda del campione di tennis No vax. Mentre i suoi sostenitori esultano, il legale dell’esecutivo Christopher Tran ha sottolineato che il ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke, sta considerando di usare i suoi poteri speciali per espellere comunque Djokovic. Se ciò dovesse accadere, il caso potrebbe tornare di nuovo in tribunale perché Djokovic rischierebbe di essere bandito dall’Australia per tre anni se il ministro decidesse di annullare nuovamente il visto. Intanto però la corte ha deciso che Djokovic può essere rilasciato dopo che il giudice ha constatato ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) La decisione del giudice Anthony Kelly, che hacontro il governo, potrebbe non costituire la fine della vicenda del campione di tennis No vax. Mentre i suoi sostenitori esultano, il legale dell’esecutivo Christopher Tran ha sottolineato che il ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke, sta considerando di usare i suoi poteri speciali per espellere comunque. Se ciò dovesse accadere, il caso potrebbe tornare di nuovo inrischierebbe di essere bandito dall’Australia per tre anni se il ministro decidesse di annullare nuovamente il visto. Intanto però la corte ha deciso chepuò essere rilasciato dopo che il giudice ha constatato ...

Advertising

GuidoDeMartini : ????Dottoressa Tess Lawrie: 'Il Consiglio Mondiale per la Salute è inorridito per modo in cui il campione di tennis… - SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - Agenzia_Ansa : La star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale, un giudice australiano ordina il suo rilascio. Un… - meeafshjgkl : RT @ChanceGardiner: 'La gente parla di Novak Djokovic che usa i suoi privilegi per sfuggire al 4° Reich australiano. Se avesse usato il suo… - GinoTanduo : RT @micheleboldrin: Che gigantesca pagliacciata! Ed ora, voi che a milioni sentenziavate sicuri della vostra morale superiorità, che diret… -