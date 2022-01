Novak Djokovic nuovamente arrestato in Australia? Il governo smentisce. Sul visto si decide domani (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic non è stato arrestato : lo hanno detto diverse concordanti fonti del governo Australiano e dell’organizzazione degli Open, citate dai quotidiani The Age e Sydney Morning Herald. Notizie... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 gennaio 2022)non è stato: lo hanno detto diverse concordanti fonti delno e dell’organizzazione degli Open, citate dai quotidiani The Age e Sydney Morning Herald. Notizie...

Advertising

GuidoDeMartini : ????Dottoressa Tess Lawrie: 'Il Consiglio Mondiale per la Salute è inorridito per modo in cui il campione di tennis… - Agenzia_Ansa : FLASH | Secondo il fratello di Novak Djokovic, Djordje, dalle ultime informazioni emergerebbe che le autorità austr… - Agenzia_Ansa : Un giudice australiano ha deciso di ritardare qualsiasi tentativo di espellere dal Paese la star del tennis Novak D… - peppe844 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Novak #Djokovic rischia l’arresto. La Corte Federale ha ribaltato la decisione del governo. - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: La star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale, un giudice australiano ordina il suo rilascio. Un avvoca… -