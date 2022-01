Novak Djokovic, la polizia australiana usa lo spray al peperoncino per disperdere i fan – Video (Di lunedì 10 gennaio 2022) La polizia australiana a Melbourne usa spray al peperoncino per disperdere i sostenitori del tennista serbo Novak Djokovic fuori dagli uffici del suo team legale mentre un’auto lascia l’edificio, dopo che il campione di tennis all’inizio della giornataè riuscito a vincere con i suoi legali una battaglia in tribunale per la revoca della cancellazione del suo visto per motivi sanitari Covid, visto che non è vaccinato contro il virus. Il giudice ne ha ordinato il suo rilascio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laa Melbourne usaalperi sostenitori del tennista serbofuori dagli uffici del suo team legale mentre un’auto lascia l’edificio, dopo che il campione di tennis all’inizio della giornataè riuscito a vincere con i suoi legali una battaglia in tribunale per la revoca della cancellazione del suo visto per motivi sanitari Covid, visto che non è vaccinato contro il virus. Il giudice ne ha ordinato il suo rilascio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

