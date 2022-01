Novak Djokovic, la famiglia: “Giustizia è stata fatta, questo gli darà la forza per vincere altri dieci Slam” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Non sanno quello che hanno fatto, questo gli darà ancora più forza e vincerà altri dieci Slam“. Così Srdjan Djokovic, padre di Novak, racconta la vittoria del ricorso contro il rifiuto del visto del figlio. “Giustizia è stata fatta – ha aggiunto il fratello Djordje – Novak è libero e si è allenato, vuole vincere un altro Australian Open”. “Questa è la vittoria più importante della carriera”, ha concluso la madre Dijana Djokovic. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Non sanno quello che hanno fatto,gliancora piùe vincerà“. Così Srdjan, padre di, racconta la vittoria del ricorso contro il rifiuto del visto del figlio. “– ha aggiunto il fratello Djordje –è libero e si è allenato, vuoleun altro Australian Open”. “Questa è la vittoria più importante della carriera”, ha concluso la madre Dijana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

