"Notte di bagordi erotici". Ecco il risultato: Dayane Mello nuda a letto, c'è solo un tanga... | Guarda (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un rientro bollente in Italia per Dayane Mello. La modella brasiliana, diventata famosa per aver partecipato alla penultima edizione del Grande Fratello Vip e poi alla Fazenda, reality brasiliano in cui sarebbe stata molestata dal collega Nego do Borel (versione poi smentita, dopo molte settimane), è in Italia e fa coppia fissa con Andrea Turino, giovane imprenditore campano di 25 anni. Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele, con vacanze di Natale e Capodanno trascorse all'insegna del romanticismo e della passione. E tutto, ovviamente, testimoniato dai profili sociale di Dayane. La statuaria modella ha pubblicato una Story su Instagram in cui lei completamente senza vestiti, sotto le lenzuola, riprende il compagno al suo fianco, visibilmente sorpreso e un po' in imbarazzo. I due si sono appena ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un rientro bollente in Italia per. La modella brasiliana, diventata famosa per aver partecipato alla penultima edizione del Grande Fratello Vip e poi alla Fazenda, reality brasiliano in cui sarebbe stata molestata dal collega Nego do Borel (versione poi smentita, dopo molte settimane), è in Italia e fa coppia fissa con Andrea Turino, giovane imprenditore campano di 25 anni. Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele, con vacanze di Natale e Capodanno trascorse all'insegna del romanticismo e della passione. E tutto, ovviamente, testimoniato dai profili sociale di. La statuaria modella ha pubblicato una Story su Instagram in cui lei completamente senza vestiti, sotto le lenzuola, riprende il compagno al suo fianco, visibilmente sorpreso e un po' in imbarazzo. I due si sono appena ...

M_A_X_78 : @eliks__ le occhiaie… basta una notte di insenne o di bagordi… e me le portò dietro tutta la settimana. - La_Neutrina : Ma cosa vi aspettavate dal Papa? Che dicesse di fare figli, pensate alla carriera, all'abbonamento a Netflix e fare… - literalbepi : Nessuno: Lorenzo Insigne alla prima notte di bagordi in Canada: - Rigna_risorto : RT @milan_corner: notte della vigilia in mezzo ai bagordi più estremi - YBah96 : RT @milan_corner: notte della vigilia in mezzo ai bagordi più estremi -

Ultime Notizie dalla rete : Notte bagordi Carlo Petrini: malva, calendula, tarassaco, ecco le migliori tisane per affrontare l'inverno ... le giornate si allungano: il dì si fa largo, sottraendo ogni giorno un minuto in più alla notte e ...per combattere gli effetti delle basse temperature sul nostro organismo e purificarci dai bagordi ...

Grande Fratello VIP 6, Manuel Bortuzzo pensa al ritiro? Questa sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello VIP 2022. Un appuntamento che arriva dopo i bagordi dell'ultimo dell'anno, la notte del divertimento, dei balli e anche di qualche uscita forse un po' fuori dalle righe. Davanti a sé il GF a questo punto ha poco più di due mesi di durata. Poche ...

JACQUES ANQUETIL, IL CAMPIONE CHE NON CONOSCEVA REGOLE SNAI Sportnews Grande Fratello VIP 6, Manuel Bortuzzo pensa al ritiro? Non solo il nuotatore, anche Gianmaria Antinolfi sta pensando all'abbandono del Grande Fratello VIP: "Non ce la faccio più" ...

Giovani in piazza Cattedrale dopo la festa restano i rifiuti ORISTANO. Notte di festa, mattina di rifiuti. Il Capodanno dei più giovani regala una cartolina ancora una volta poco edificante e a farne le spese è piazza Cattedrale. Sembra di essere ...

... le giornate si allungano: il dì si fa largo, sottraendo ogni giorno un minuto in più allae ...per combattere gli effetti delle basse temperature sul nostro organismo e purificarci dai...Questa sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello VIP 2022. Un appuntamento che arriva dopo idell'ultimo dell'anno, ladel divertimento, dei balli e anche di qualche uscita forse un po' fuori dalle righe. Davanti a sé il GF a questo punto ha poco più di due mesi di durata. Poche ...Non solo il nuotatore, anche Gianmaria Antinolfi sta pensando all'abbandono del Grande Fratello VIP: "Non ce la faccio più" ...ORISTANO. Notte di festa, mattina di rifiuti. Il Capodanno dei più giovani regala una cartolina ancora una volta poco edificante e a farne le spese è piazza Cattedrale. Sembra di essere ...