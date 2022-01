“Non sono vaccinato”: cosa ha detto Djokovic in Australia, i verbali (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Non sono vaccinato”. Novak Djokovic, nella notte tra il 5 e 6 gennaio, all’aeroporto di Melbourne ha risposto alle domande dei funzionari che hanno annullato il suo visto per l’ingresso in Australia. I dettagli delle dichiarazioni del tennista serbo emergono dopo la decisione del giudice Anthony Kelly, che ha accolto il ricorso dell’atleta: Djokovic può rimanere in Australia, sebbene rischi l’espulsione per un’eventuale decisione del ministro dell’Immigrazione. Il quotidiano Sydney Morning Herald riporta in maniera dettagliata le risposte fornite da Djokovic alle domande dei funzionari della Border Force. “sono un tennista professionista e la ragione principale per cui sono venuto in Australia è la partecipazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Non”. Novak, nella notte tra il 5 e 6 gennaio, all’aeroporto di Melbourne ha risposto alle domande dei funzionari che hanno annullato il suo visto per l’ingresso in. I dettagli delle dichiarazioni del tennista serbo emergono dopo la decisione del giudice Anthony Kelly, che ha accolto il ricorso dell’atleta:può rimanere in, sebbene rischi l’espulsione per un’eventuale decisione del ministro dell’Immigrazione. Il quotidiano Sydney Morning Herald riporta in maniera dettagliata le risposte fornite daalle domande dei funzionari della Border Force. “un tennista professionista e la ragione principale per cuivenuto inè la partecipazione ...

