“Non posso crederci”. Tradita dal marito Giovanni, l’annuncio di Alessia dopo la puntata di C’è posta per te (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel giro di poche ore Alessia Quarto, originaria di Boscoreale, Napoli, è diventata la regina dei social. Inconsapevolmente, perché durante la messa in onda della prima puntata di C’è posta per te la sua storia ha appassionato il pubblico scatenando una valanga di commenti e meme. Alessia è stata infatti vittima di tradimento da parte del marito Giovanni con una cugina di lui. Giovanni si è presentato in studio come un cane bastonato per chiedere perdono, ma lei è stata irremovibile e ha deciso di chiudere la busta. Troppo forte la delusione dopo 14 anni anni di fidanzamento e il matrimonio. Alessia era anche rimasta incinta, per poi aver un aborto spontaneo, e nonostante il difficile momento Giovanni non si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel giro di poche oreQuarto, originaria di Boscoreale, Napoli, è diventata la regina dei social. Inconsapevolmente, perché durante la messa in onda della primadi C’èper te la sua storia ha appassionato il pubblico scatenando una valanga di commenti e meme.è stata infatti vittima di tradimento da parte delcon una cugina di lui.si è presentato in studio come un cane bastonato per chiedere perdono, ma lei è stata irremovibile e ha deciso di chiudere la busta. Troppo forte la delusione14 anni anni di fidanzamento e il matrimonio.era anche rimasta incinta, per poi aver un aborto spontaneo, e nonostante il difficile momentonon si ...

