Non mi lasciare storia vera? Cosa c’è di reale nella fiction (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non mi lasciare è la nuova fiction che da lunedì 10 gennaio sarà trasmessa su RaiUno. Com’è nata la narrazione Vittoria Puccini, nei panni di Elena Zonin, da questa sera avrà il tuolo di protagonista in Non mi lasciare con Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. È un crime story in quattro appuntamenti con otto episodi totale puntate di Ciro Visco, con la sceneggiatura di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Vittoria Puccini in Non mi lasciare (screen Rai)La storia è ambientata a Venezia con la Zonin che è una poliziotta e lavora a un’indagine della postale che segue un drammatico filo sul dark web di pedopornografia. È un tema importante e delicato che dopo tutto quello che si legge sui giornali “il servizio pubblico doveva affrontare, naturalmente non in modo violento”, ha detto il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non miè la nuovache da lunedì 10 gennaio sarà trasmessa su RaiUno. Com’è nata la narrazione Vittoria Puccini, nei panni di Elena Zonin, da questa sera avrà il tuolo di protagonista in Non micon Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. È un crime story in quattro appuntamenti con otto episodi totale puntate di Ciro Visco, con la sceneggiatura di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Vittoria Puccini in Non mi(screen Rai)Laè ambientata a Venezia con la Zonin che è una poliziotta e lavora a un’indagine della postale che segue un drammatico filo sul dark web di pedopornografia. È un tema importante e delicato che dopo tutto quello che si legge sui giornali “il servizio pubblico doveva affrontare, naturalmente non in modo violento”, ha detto il ...

borghi_claudio : Uno scandalo... ma come si fa a lasciare diritto di voto a chi non ha il green pass? E ci fanno pure il titolo, co… - Agenzia_Ansa : Ministra degli Interni australiana: 'Djokovic non è prigioniero'. Il tennista 'è libero di lasciare il paese in qua… - fattoquotidiano : Il 30 dicembre, forse in preda a un eccesso di nostalgia bonapartista, il ministro della Pubblica amministrazione,… - ecairo16 : @ffraparentesi @DocNelleTueMani perché a @giasau non interessa lasciare la figura di Nico di @CheDioCiAiuti6 ?? RAGA… - Marti08831216 : RT @wonderlandmanya: ragazzi facciamo entrare in tendenza #fuorikatiaricciarelli #katiaricciarelli #KATIAOUT signorini non può passarla li… -