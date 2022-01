Non mi lasciare: le anticipazioni della prima puntata (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il cadavere di un ragazzino, Gilberto Ballarin, viene ripescato dai sommozzatori della polizia nelle acque della laguna di Venezia: cosa c'è dietro quella morte agghiacciante e misteriosa? Comincia così Non mi lasciare, la nuova serie tv di Rai1 con Vittoria Puccini e Alessandro Roja, un thriller che ha al centro della trama i reati informatici e i crimini contro l’infanzia. Un tema non semplice da affrontare che la fiction prova a raccontare indagando tra le profondità buie del deep web e scava negli abissi dell’animo umano, unendo mistero, azione e aspetti psicologici. Ecco cos'accadrà nella prima puntata, in onda lunedì 10 gennaio. Non mi lasciare, le anticipazioni della prima puntata Elena Zonin ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il cadavere di un ragazzino, Gilberto Ballarin, viene ripescato dai sommozzatoripolizia nelle acquelaguna di Venezia: cosa c'è dietro quella morte agghiacciante e misteriosa? Comincia così Non mi, la nuova serie tv di Rai1 con Vittoria Puccini e Alessandro Roja, un thriller che ha al centrotrama i reati informatici e i crimini contro l’infanzia. Un tema non semplice da affrontare che la fiction prova a raccontare indagando tra le profondità buie del deep web e scava negli abissi dell’animo umano, unendo mistero, azione e aspetti psicologici. Ecco cos'accadrà nella, in onda lunedì 10 gennaio. Non mi, leElena Zonin ...

