Non mi lasciare, Dragonheart o La maschera di cera? La tv del 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 10 gennaio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction "Non mi lasciare", con Vittoria Puccini. Il giovane Gilberto Ballarin viene ripescato morto dai sommozzatori della polizia nelle acque della laguna di Venezia. Elena Zonin, vice questore del CNCPO (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online), ritiene che Gilberto sia stato rapito per essere messo in vendita da una rete di pedofili su cui sta indagando da anni. Intanto Angelo, un ragazzino ospite di una Casa Famiglia, crede di chattare con una ragazzina di nome Elisa. Il piccolo Angelo scappa dalla Casa Famiglia e va a Venezia convinto di incontrare Elisa. Elena e Daniele, grazie alle informazioni che ottengono da Karim, catturano un losco personaggio detto il Cioro che ammette di avere incontrato Gilberto, ma nega di averlo ucciso. Su RaiDue ...

