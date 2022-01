Non mi lasciare, anticipazioni prima puntata 10 gennaio 2022: cast della fiction di Rai 1, trama, quante puntate sono (Di lunedì 10 gennaio 2022) Debutta questa sera, lunedì 10 gennaio 2022, su Rai 1 la nuova fiction ‘Non mi lasciare‘, che vede tra i protagonisti l’attrice Vittoria Puccini. Una serie tra dark web e reati contro i minori, che si preannuncia essere già un successo. Non mi lasciare, anticipazioni 10 gennaio 2022: trama della fiction Elena Zonin (interpretata da Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico, sul dark web, di minori. Quando dalle acque della Laguna di Venezia affiora il corpo senza vita di Gilberto, un adolescente apparentemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Debutta questa sera, lunedì 10, su Rai 1 la nuova‘Non mi‘, che vede tra i protagonisti l’attrice Vittoria Puccini. Una serie tra dark web e reati contro i minori, che si preannuncia essere già un successo. Non mi10Elena Zonin (interpretata da Vittoria Puccini) è un vice questorePolizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico, sul dark web, di minori. Quando dalle acqueLaguna di Venezia affiora il corpo senza vita di Gilberto, un adolescente apparentemente ...

