Non basta la “zona arancione” per andare in DAD. A rischio tutte le Ordinanze dei Sindaci. Lettera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Inviata da Massimo Greco - E’ proprio vero, il diavolo fa le pentole ma non i manici. Da qualche giorno, pensando e ripensando, non riuscivamo a comprendere perché il Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi continuasse a sostenere che le scuole devono rimanere aperte e che si può derogare a questa regola solo in quei territori dichiarati “zona rossa”, mentre l’Assessore regionale di riferimento La Galla affermasse che la sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche può essere disposta solo in presenza di classificazione del rischio in “zona arancione” o in “zona rossa”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Inviata da Massimo Greco - E’ proprio vero, il diavolo fa le pentole ma non i manici. Da qualche giorno, pensando e ripensando, non riuscivamo a comprendere perché il Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi continuasse a sostenere che le scuole devono rimanere aperte e che si può derogare a questa regola solo in quei territori dichiarati “rossa”, mentre l’Assessore regionale di riferimento La Galla affermasse che la sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche può essere disposta solo in presenza di classificazione delin “” o in “rossa”. L'articolo .

