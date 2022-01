Non attizzi | pure da nuda Gegia e il calendario sexy | la confessione | umiliazione privata

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Un mito della commedia leggera italiana degli anni 80, ma non senza sofferenze.è tornata a 62 anni al cinema a fianco di Pio e Amedeo, in Belli ciao, titolo "irriverente" del duo comico pugliese. Intervistata da Leggo, l'attrice ricorda i suoi esordi sempre con la sua proverbiale autoironia: "Avevo 19 anni quando mi presentai per un provino nel quale mi esibivo in un mio spettacolino: cantavo, ballavo, facevo giochi di prestigio vestita da clown. Boncompagni mi telefonò e mi disse che voleva prepararmi per il prossimo provino". Il mitico inventore di Alto Gradimento, Indietro tutta e Quelli della notte viene definito "un gran signore". "Stava sempre a 5 metri da me. E io invece che speravo mi baciasse perché mi ero innamorata di lui. Ma niente. Mai nemmeno sfiorata. Solo in seguito ho capito che devono essere le donne a saltare addosso all'uomo". ...