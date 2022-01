(Di lunedì 10 gennaio 2022) La diciottesima ed ultimadellaNFL 2021-si chiude con gli ultimi verdetti, “suicidi sportivi” clamorosi e la composizione ufficiale della griglia dei Play-offs. Dopo 18 intensissime settimane ora tutto verrà rimesso in palio nella post-, che inizierà questo weekend con i sei match del wild card round. La strada è verso il Super Bowl di Los Angeles. Chi alzerà il Lombardi Trophy? Nella AFC la testa dinumero 1 e il vantaggio del fattore campo vanno ai(12-5) che nell’ultimo match soffrono ma passano 28-25 in casa degli Houston Texans. Con la #2 i Kansas City Chiefs che passano in casa dei Denver Broncos 28-24 e al wild card round se la dovranno vedere contro i Pittsburgh ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #NFL 2022 (18a settimana): si è chiusa la regular season, Green Bay #Packers e #Tennessee Titans sono le teste di serie #1. A… - OA_Sport : #NFL 2022 (18a settimana): si è chiusa la regular season, Green Bay #Packers e #Tennessee Titans sono le teste di s… - rprat75 : Ecco il quadro dei playoff #NFL 2022! Da sabato prossimo, enjoy! - maledorian : DANNY AMENDOLA IN 2022 - McClain_on_NFL : Broncos fire Vic Fangio -

Ultime Notizie dalla rete : NFL 2022

NBA-Evolution

In pratica, l'atleta della, per sua scelta, ha deciso di convertire metà del suo salario annuale di 13 milioni di dollari in BTC a dicembre 2020, quando 1 BTC=27.000$ A marzo 2021, quando il ...Oltre a questo sensore a lungo raggio, Valeo aggiunge un LiDAR di nuova concezione per la visione ravvicinata, il Valeo- Near Field LiDAR, che debutta in anteprima mondiale al CES. Questa ...I Cowboys del QB Prescott chiudono la stagione con 530 punti a segno, un vero e proprio record per la franchigia (battuto il record dei Dallas Cowboys di Romo del 1983, anche se allora si giocava una ...Dallas termina la regular season NFL con un successo: 51-26 ai danni di Philadelphia con cinque TD pass per il QB Prescott. I Cowboys si presentano alla post season con un record importante (12-5). I ...