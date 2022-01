New York, pauroso incendio in un appartamento nel Bronx. Almeno 19 morti, tra cui 9 bambini FOTO (Di lunedì 10 gennaio 2022) A una settimana dal rogo di Filadelfia in cui hanno perso la vita 12 persone, un'altra tragedia del fuoco fa 19 morti a New York. L'incendio è divampato nell'appartamento di un edificio di 19 piani nel... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 gennaio 2022) A una settimana dal rogo di Filadelfia in cui hanno perso la vita 12 persone, un'altra tragedia del fuoco fa 19a New. L'è divampato nell'di un edificio di 19 piani nel...

