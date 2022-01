Nel silenzio generale è andato al macero il libro di Speranza: le copie “fantasma” vendute a 500 euro l’una (Di lunedì 10 gennaio 2022) C’era una volta il libro scritto dal ministro della Salute Roberto Speranza, che a pandemia ancora in corso, aveva dato alle stampe un manoscritto apologetico del suo operato. Quel titolo “Perché guariremo” era diventato oggetto di scherno, ma anche di interrogazioni parlamentari. Alcuni mesi fa, il libro è finito al macero, nel silenzio inspiegabile di quasi tutti i giornali. Una decisione che ha fatto la gioia dei collezionisti e dei bibliofili. In una lettera del ministero della Cultura indirizzata a un giornalista del sito Young, il dirigente di Franceschini ha spiegato perché l’opera è stata mandata al macero senza passare per la preventiva autorizzazione del ministero, così come previsto dalla legge. LEGGI ANCHE La faccia tosta di Speranza: "Inizia la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) C’era una volta ilscritto dal ministro della Salute Roberto, che a pandemia ancora in corso, aveva dato alle stampe un manoscritto apologetico del suo operato. Quel titolo “Perché guariremo” era diventato oggetto di scherno, ma anche di interrogazioni parlamentari. Alcuni mesi fa, ilè finito al, nelinspiegabile di quasi tutti i giornali. Una decisione che ha fatto la gioia dei collezionisti e dei bibliofili. In una lettera del ministero della Cultura indirizzata a un giornalista del sito Young, il dirigente di Franceschini ha spiegato perché l’opera è stata mandata alsenza passare per la preventiva autorizzazione del ministero, così come previsto dalla legge. LEGGI ANCHE La faccia tosta di: "Inizia la ...

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - MatteoRichetti : Il problema della #politica italiana? 10mila commenti sulla frase di D’Alema, il silenzio assordante su un #dramma… - RaiUno : ??Sacrario di Redipuglia Qui vengono onorate le spoglie di oltre centomila soldati italiani caduti durante la prima… - kartuka3 : RT @SalaLettura: E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su nell'aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occ… - stardustshower_ : Primo giorno di lavoro dopo le ferie. Me ne sono capitate di ogni. PC completamente impallato, non ho potuto fare n… -