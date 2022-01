NBA, risultati 9/10 gennaio: ritorno vincente per Klay Thompson. Memphis inarrestabile, Dallas sconfigge Chicago (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel primo match di giornata (giocato ieri alle ore 18.00 italiane), Brooklyn ha la meglio su San Antonio dopo un overtime (121-119). A decidere la partita è Cam Thomas con i due punti segnati allo scadere del tempo supplementare. I migliore in casa Nets sono Kevin Durant (28 pt, 4 rim e 6 ast) e James Harden (26 pt, 7 rim e 12 ast), mentre tra le fila degli Spurs c’è da segnalare l’ottima prova di Lonnie Walker IV (25 pt). Successo più agile per i Clippers che sconfiggono per 106-93 gli Hawks. Dopo un inizio favorevole ad Atlanta, la franchigia californiana prende vantaggio e lo gestisce fino alla fine. Il top scorer dell’incontro è Amir Coffey con 21 punti. 19 punti a testa per Trae Young e Bogdan Bogdanovic, mentre chiude con 8 punti, 3 rimbalzi e un assist il nostro Danilo Gallinari. Sorride Washington che supera Orlando per 102-100. La squadra di Wes Unseld porta a casa un successo ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel primo match di giornata (giocato ieri alle ore 18.00 italiane), Brooklyn ha la meglio su San Antonio dopo un overtime (121-119). A decidere la partita è Cam Thomas con i due punti segnati allo scadere del tempo supplementare. I migliore in casa Nets sono Kevin Durant (28 pt, 4 rim e 6 ast) e James Harden (26 pt, 7 rim e 12 ast), mentre tra le fila degli Spurs c’è da segnalare l’ottima prova di Lonnie Walker IV (25 pt). Successo più agile per i Clippers che sconfiggono per 106-93 gli Hawks. Dopo un inizio favorevole ad Atlanta, la franchigia californiana prende vantaggio e lo gestisce fino alla fine. Il top scorer dell’incontro è Amir Coffey con 21 punti. 19 punti a testa per Trae Young e Bogdan Bogdanovic, mentre chiude con 8 punti, 3 rimbalzi e un assist il nostro Danilo Gallinari. Sorride Washington che supera Orlando per 102-100. La squadra di Wes Unseld porta a casa un successo ...

