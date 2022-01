Napoli, Koulibaly a sorpresa: “Mi ha cercato questo club!” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kalidou Koulibaly è attualmente impegnato a difendere la porta del Senegal in Coppa d’Africa, anche se per il momento dovrà limitarsi a fare il tifo a causa della positività al Covid-19. Il roccioso difensore napoletano però ha rilasciato un’intervista all’emittente francese Canal+ in cui è tornato a parlare dell’interessamento del PSG nei suoi confronti. Koulibaly Intervista PSGLe dichiarazioni -Koulibaly a Canal+: “Sì, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. C’è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piacere parlare. Il Napoli però ha deciso di tenermi e questo dimostra tutto l’amore per me, del club e pure dei tifosi. Continuerò a lavorare per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Mi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kalidouè attualmente impegnato a difendere la porta del Senegal in Coppa d’Africa, anche se per il momento dovrà limitarsi a fare il tifo a causa della positività al Covid-19. Il roccioso difensore napoletano però ha rilasciato un’intervista all’emittente francese Canal+ in cui è tornato a parlare dell’interessamento del PSG nei suoi confronti.Intervista PSGLe dichiarazioni -a Canal+: “Sì, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. C’è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi piacere parlare. Ilperò ha deciso di tenermi edimostra tutto l’amore per me, del club e pure dei tifosi. Continuerò a lavorare per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Mi ...

