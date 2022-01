Napoli, il Vesuvio torna ad imbiancarsi: maltempo e gelo in Campania (Di lunedì 10 gennaio 2022) Temperature rigide e neve sul Vesuvio. Così questa mattina si è svegliata la città di Napoli. Il freddo e le piogge delle scorse ore hanno contribuito al formarsi di un fitto strato di neve sia sulla cima sia a quote più basse del vulcano in tutta Napoli e provincia. Napoli, neve sul Vesuvio Fino alle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Temperature rigide e neve sul. Così questa mattina si è svegliata la città di. Il freddo e le piogge delle scorse ore hanno contribuito al formarsi di un fitto strato di neve sia sulla cima sia a quote più basse del vulcano in tuttae provincia., neve sulFino alle L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

