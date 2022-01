Nail art inverno 2022, la manicure animalier di Kendall Jenner e le aurora nails (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kendall Jenner ha uno stile minimalista, ma anche molto glamour e ama tutto quello che risulta essere pulito e lineare. Anche per quanto riguarda la Nail art segue sempre questo stile. Ultimamente la supermodella ha sfoggiato una manicure animalier davvero molto moderna ed elegante e quindi è subito da scoprire. Tendenze Nail art inverno 2022 Le unghie di Kendall Jenner risultano essere medio-lunghe e molto affusolate. La modella ha optato per l'american manicure e più precisamente si tratta della versione più sobria della classica french manicure. Sulle unghie di Kendall, la famosa Nail artist Lisa Kon ha realizzato l'animalier ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha uno stile minimalista, ma anche molto glamour e ama tutto quello che risulta essere pulito e lineare. Anche per quanto riguarda laart segue sempre questo stile. Ultimamente la supermodella ha sfoggiato unadavvero molto moderna ed elegante e quindi è subito da scoprire. TendenzeartLe unghie dirisultano essere medio-lunghe e molto affusolate. La modella ha optato per l'americane più precisamente si tratta della versione più sobria della classica french. Sulle unghie di, la famosaartist Lisa Kon ha realizzato l'...

