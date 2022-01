Myanmar, nuova condanna per Aung San Suu Kyi: altri 4 anni di carcere (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Premio Nobel per la Pace era già stata condannata a inizio dicembre a due anni di reclusione per incitamento ai disordini e violazione delle restrizioni imposte nel mezzo della pandemia di coronavirus Leggi su lastampa (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Premio Nobel per la Pace era già statata a inizio dicembre a duedi reclusione per incitamento ai disordini e violazione delle restrizioni imposte nel mezzo della pandemia di coronavirus

