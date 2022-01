Myanmar | Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni per violazione legge sulle comunicazioni e delle misure anti-Covid | ma ne rischia altri 89

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ex leader birmanaSan Suu Kyi è statada un tribunale deladdi carcere con l’accusa di aver importato illegalmente dei walkie-talkie, per il reato didellae perdisposizioni per contenere i contagi da coronavirus. Agli arresti dal golpe del primo febbraio dello scorso anno, la premio Nobel per la pace era già stataa inizio dicembre a duedi reclusione per incitamento ai disordini. La 76enneSan Suu Kyi è accusata tra l’altro anche di corruzione e dovrà rispondere anche di altre sette accuse che potrebbero costarle fino ad ...

fanpage : Aung San Suu Kyi è stata giudicata colpevole di importazione illegale di walkie-talkie e per questo condannata a qu… - Adnkronos : Aung San Suu Kyi condannata ad altri 4 anni di carcere. #Myanmar

San Suu Kyi condannata per un walkie - talkie. Il Premio Nobel per la pace ha violato le restrizioni anti Covid. Argomenti trattatiSan Suu Kyi condannata a 4 anni Le continue ...Una sentenza che, riferisce Ansa , sarebbe arrivata poche ore fa dal tribunale dela carico diSan Suu Kyi poche settimane dopo quella " di pari entità, poi ridotta a 2 anni dalla giunta ...Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni per aver importato un walkie-talkie in Myanmar. Per il Premio Nobel per la pace, l'accusa è importazione illegale.La leader dell'opposizione democratica è stata ritenuta colpevole di «importazione illegale di walkie-talkie». Deve già scontare altri due anni per violazione delle norme sul Covid ...