Musica a scuola: un respiro internazionale alle pratiche didattiche. Progetto pilota per le scuole italiane, segui l’evento gratuito Trinity (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le scuole pubbliche di ogni ordine e grado sul territorio nazionale sono invitate ad entrare nel Progetto di ricerca sulle Certificazioni Internazionali di Musica. Il Progetto è promosso da Trinity College London, (ente certificatore internazionale di Musica, arti performative e lingua inglese), insieme con il Comitato Nazionale per l’Apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti (CNAPM - Ministero dell’Istruzione). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lepubbliche di ogni ordine e grado sul territorio nazionale sono invitate ad entrare neldi ricerca sulle Certificazioni Internazionali di. Ilè promosso daCollege London, (ente certificatoredi, arti performative e lingua inglese), insieme con il Comitato Nazionale per l’Apprendimento pratico dellaper tutti gli studenti (CNAPM - Ministero dell’Istruzione). L'articolo .

