Mourinho può sorridere, accordo trovato per il centrocampista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ieri, dopo la rocambolesca sconfitta contro la Juventus, Josè Mourinho ha annunciato in conferenza un nuovo rinforzo per la propria squadra, che nelle prime 21 partite di campionato ha già perso nove volte, le sue parole: -Mourinho in conferenza: “Arriva un centrocampista in prestito, è il profilo psicologico che noi vogliamo per portare un salto di qualità a livello di squadra”. Profilo che corrisponde a quello di Sergio Oliveira, atteso nella Capitale per le visite mediche di rito. Sergio Oliveira Porto RomaI dettagli dell’operazione Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club giallorosso ha chiuso l’operazione con il Porto sulla base di un prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. ha già salutato i compagni ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ieri, dopo la rocambolesca sconfitta contro la Juventus, Josèha annunciato in conferenza un nuovo rinforzo per la propria squadra, che nelle prime 21 partite di campionato ha già perso nove volte, le sue parole: -in conferenza: “Arriva unin prestito, è il profilo psicologico che noi vogliamo per portare un salto di qualità a livello di squadra”. Profilo che corrisponde a quello di Sergio Oliveira, atteso nella Capitale per le visite mediche di rito. Sergio Oliveira Porto RomaI dettagli dell’operazione Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club giallorosso ha chiuso l’operazione con il Porto sulla base di un prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. ha già salutato i compagni ...

Advertising

RadioRadioWeb : ?? Il giudizio sullo Special One divide: 'In questo caso non gli si può dire proprio nulla', 'Allora spiegate a cosa… - Ulissesempre1 : RT @EmaSabatino: Ho detto alla squadra: 'Voi dovete diventare come me, non io come voi'. - Non so se basterà, ma solo lui può - #Mouri… - NullaDeNiente : RT @GiuseppeFalcao: Sta sbagliando anche #Mourinho? Vero. Questo non vuol dire però che Mou sia da mandare via o altre cavolate. Il Miste… - Piero_Farenti : @sadgasm Il carattere non si compra. O lo hai, oppure non lo hai. Era evidente già lo scorso anno il basso livello… - quantunque1 : RT @EmaSabatino: Ho detto alla squadra: 'Voi dovete diventare come me, non io come voi'. - Non so se basterà, ma solo lui può - #Mouri… -