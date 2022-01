"Mostriamo al mondo come fare". Il piano rivoluzionario di BoJo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Regno Unito sta studiando un nuovo sistema per convivere con il virus al di là dell'emergenza: il piano di Londra prevede una riduzione delle misure dal 26 gennaio e un totale cambiamento da marzo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Regno Unito sta studiando un nuovo sistema per convivere con il virus al di là dell'emergenza: ildi Londra prevede una riduzione delle misure dal 26 gennaio e un totale cambiamento da marzo

