Moscati” di Avellino, prorogato il divieto di accesso ai familiari dei pazienti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – prorogato il divieto di accesso ai familiari dei degenti al “Moscati” di Avellino. La conferma attraverso una nota stampa diffusa dall’azienda ospedaliera: “Si comunica che, visto il perdurare dell’aumento del numero dei contagi da virus SARS-CoV-2 sul territorio provinciale, la Direzione Sanitaria ha disposto la proroga del divieto d’accesso alla Città ospedaliera ai familiari dei pazienti ricoverati fino al prossimo 31 gennaio“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoildiaidei degenti al “” di. La conferma attraverso una nota stampa diffusa dall’azienda ospedaliera: “Si comunica che, visto il perdurare dell’aumento del numero dei contagi da virus SARS-CoV-2 sul territorio provinciale, la Direzione Sanitaria ha disposto la proroga deld’alla Città ospedaliera aideiricoverati fino al prossimo 31 gennaio“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Moscati' di #Avellino, prorogato il divieto di accesso ai familiari dei pazienti ** - ottopagine : Covid Avellino, è strage di anziani: 2 morti in poche ore al Moscati #Avellino - irpiniatimes1 : Covid-19, 90enne deceduto al Moscati di Avellino - GrottaNews : Covid, due decessi in poche ore in Irpinia: al Moscati muore 67enne - - mazzolenigiova1 : RT @cronaca_di_ieri: 09/01/22 E’ deceduta questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati di Avellino, una… -