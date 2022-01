Morta Silvia Tortora, figlia di Enzo: che malattia aveva? Età e causa morte (Di lunedì 10 gennaio 2022) È Morta Silvia Torta, la figlia del noto Enzo Tortora. La notizia è di pochissime ore fa, ma cosa è successo? Silvia Tortora è nata a Roma il 14 novembre del 1962 e al momento della morte aveva 59 anni. La figlia di Enzo Tortora è Morta questa notte in una clinica della Capitale; lavorava da anni nel settore della comunicazione ed era infatti una giornalista televisiva e non solo. Le sue collaborazioni riguardano programmi come Mixer e La storia siamo noi. Leggi su donnapop (Di lunedì 10 gennaio 2022) ÈTorta, ladel noto. La notizia è di pochissime ore fa, ma cosa è successo?è nata a Roma il 14 novembre del 1962 e al momento della59 anni. Ladiquesta notte in una clinica della Capitale; lavorava da anni nel settore della comunicazione ed era infatti una giornalista televisiva e non solo. Le sue collaborazioni riguardano programmi come Mixer e La storia siamo noi.

