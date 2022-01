Morta la giornalista Silvia Tortora, figlia di Enzo aveva 59 anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ Morta Silvia Tortora. figlia di Enzo Tortora, era nata a Roma il 14 novembre 1962. E’ deceduta nella notte in una clinica romana. giornalista televisiva e della carta stampata, aveva lavorato con Giovanni Minoli a ‘Mixer’ e per ‘La storia siamo noi’ e collaborato con il settimanale Epoca. figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora e della sua seconda moglie Miranda Fantacci, ha collaborato con Giovanni Minoli a ‘Mixer’ e dal 2004, sempre con Minoli, al programma ‘La storia siamo noi’, realizzando varie puntate riguardanti Mia Martini, Renato Vallanzasca, Il Terremoto a San Giuliano di Puglia, Francesco Totti, Vendute (storia di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’di, era nata a Roma il 14 novembre 1962. E’ deceduta nella notte in una clinica romana.televisiva e della carta stampata,lavorato con GiovMinoli a ‘Mixer’ e per ‘La storia siamo noi’ e collaborato con il settimanale Epoca.dele conduttore televisivoe della sua seconda moglie Miranda Fantacci, ha collaborato con GiovMinoli a ‘Mixer’ e dal 2004, sempre con Minoli, al programma ‘La storia siamo noi’, realizzando varie puntate riguardanti Mia Martini, Renato Vallanzasca, Il Terremoto a San Giuliano di Puglia, Francesco Totti, Vendute (storia di ...

Advertising

TgLa7 : Morta Silvia Tortora giornalista e scrittrice figlia del conduttore televisivo Enzo Tortora #TgLa7 #10gennaio - Agenzia_Ansa : Giornalista per tv e carta stampata, Silvia Tortora è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia de… - Radio1Rai : ??E’ morta Silvia #Tortora, figlia del conduttore tv Enzo. Giornalista, si è spenta a 59 anni in una clinica romana - FRAJAMAS : È morta Silvia Tortora, giornalista e scrittrice, figlia di Enzo aveva sposato Philippe Leroy - VercesiErnesto : RT @tempoweb: Morta Silvia Tortora, la figlia del grande conduttore Enzo. Aveva 59 anni #SilviaTortora #10gennaio -