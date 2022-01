Morta in una clinica romana la giornalista Silvia Tortora, figlia di Enzo. Minoli: senza parole, ora la ricorderemo così (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ deceduta nella notte in una clinica romana dove si trovava ricoverata, la giornalista televisiva e della carta stampata Silvia Tortora, 59 anni, figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora e della sua seconda moglie Miranda Fantacci. Sposata, dal 1990, con l’attore francese Philippe Leroy, dal quale ha avuto due figli, Silvia Tortora ha collaborato con Giovanni Minoli a Mixer e dal 2004, sempre con Minoli, al programma ‘La storia siamo noi‘, realizzando varie puntate. Le più celebri sono state incentrate sulla cantante Mia Martini, sul bandito Renato Vallanzasca, sulla vicenda del commissario Luigi Calabresi ammazzato da Lotta Continua – titolo “La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ deceduta nella notte in unadove si trovava ricoverata, latelevisiva e della carta stampata, 59 anni,dele conduttore televisivoe della sua seconda moglie Miranda Fantacci. Sposata, dal 1990, con l’attore francese Philippe Leroy, dal quale ha avuto due figli,ha collaborato con Giovannia Mixer e dal 2004, sempre con, al programma ‘La storia siamo noi‘, realizzando varie puntate. Le più celebri sono state incentrate sulla cantante Mia Martini, sul bandito Renato Vallanzasca, sulla vicenda del commissario Luigi Calabresi ammazzato da Lotta Continua – titolo “La ...

