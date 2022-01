Morta a 29 anni la star Disney Kim Mi-soo: mistero sulle cause (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kim Mi-soo è Morta improvvisamente mercoledì 5 gennaio: la sua agenzia, la Landscape Enetertainment, ha rilasciato un comunicato stampa per dare la triste notizia. La star aveva 29 anni e lavorava come attrice e come modella. Kim Mi-soo ha interpretato il personaggio di Deacon Young-In nella popolare serie Netflix Hellbound e, di recente, ha avuto un ruolo secondario in Snowdrop interpretando l’attivista Yeo Jungmin. Il drama sud-coreano Snowdrop, un drama ambientato negli anni ’80 durante il governo dittatoriale coreano, ha ricevuto delle critiche per quanta riguarda le inesattezze storiche, ma ha comunque ottenuto molto seguito, tanto da essersi guadagnato un posto nel catalogo della piattaforma Disney Plus. In Snowdrop, Kim Mi-soo ha affiancato la cantante e attrice Kim Ji-soo, conosciuta anche ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 10 gennaio 2022) Kim Mi-soo èimprovvisamente mercoledì 5 gennaio: la sua agenzia, la Landscape Enetertainment, ha rilasciato un comunicato stampa per dare la triste notizia. Laaveva 29e lavorava come attrice e come modella. Kim Mi-soo ha interpretato il personaggio di Deacon Young-In nella popolare serie Netflix Hellbound e, di recente, ha avuto un ruolo secondario in Snowdrop interpretando l’attivista Yeo Jungmin. Il drama sud-coreano Snowdrop, un drama ambientato negli’80 durante il governo dittatoriale coreano, ha ricevuto delle critiche per quanta riguarda le inesattezze storiche, ma ha comunque ottenuto molto seguito, tanto da essersi guadagnato un posto nel catalogo della piattaformaPlus. In Snowdrop, Kim Mi-soo ha affiancato la cantante e attrice Kim Ji-soo, conosciuta anche ...

