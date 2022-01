(Di lunedì 10 gennaio 2022)– Anche città normanna in questo momento sta partecipando al prestigiosissimo Expo di. Dopo quello organizzato a Milano, nell’ormai lontano 2015, adesso è toccata alla futuristica città degli Emirati Arabi portare a termine la seconda edizione in gran stile, così com’è capitato con la prima. Le immagini della suggestiva cattedrale di, che verrà (live.it)

Advertising

monrealeatoday : Monreale fa il giro del mondo all'expo di Dubai con le bellezze del Duomo - -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale giro

MonrealeSi

... dove l'acqua si fa arte, i mille volti di Palermo e lo sfarzo abbagliante disaranno al ... del Washington Post e del Time Magazine, le loro immagini hanno fatto ildel mondo , "...... ora allucinata, sul maestoso organo della cattedrale palermitana di. 9 'Messa arcaica' (... E dire che roba particolare ce n'era molta in: sono i tempi del prog e di tanta musica fuori ...Per un intero mese il divulgatore scientifico di casa Rai ha girato la Sicilia alla ricerca delle bellezze che solo questa meravigliosa terra può dare. Alberto, figlio di Piero Angela, aveva passato q ...MONREALE, 30 dicembre – Tante cose fatte, tante altre ancora da fare. L’obiettivo, però, come sottolinea il sindaco Alberto Arcidiacono, è chiaro: “Far diventare Monreale una grande città. Bisogna amb ...