Misure anti-Covid, la conferenza stampa di Draghi: «Molti problemi dipendono dai non vaccinati» – La diretta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Aveva lasciato interdetta buona parte dell’opinione pubblica l’assenza di una conferenza stampa, dopo l’approvazione dell’ultimo decreto Covid in Consiglio dei ministri. Né il presidente Mario Draghi né il ministro della Salute Roberto Speranza avevano previsto un momento di confronto con la stampa – e quindi con i cittadini -, per spiegare le nuove norme di contrasto alla pandemia. L’esecutivo ha aspettato fino ad oggi – lunedì 10 gennaio -, per indire una conferenza stampa sul provvedimento, entrato in vigore già lo scorso 8 gennaio, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il confronto con i giornalisti a Palazzo Chigi è iniziato diversi minuti dopo l’orario previsto delle 18. Oltre a Draghi e Speranza vi ha preso parte il ministro ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Aveva lasciato interdetta buona parte dell’opinione pubblica l’assenza di una, dopo l’approvazione dell’ultimo decretoin Consiglio dei ministri. Né il presidente Marioné il ministro della Salute Roberto Speranza avevano previsto un momento di confronto con la– e quindi con i cittadini -, per spiegare le nuove norme di contrasto alla pandemia. L’esecutivo ha aspettato fino ad oggi – lunedì 10 gennaio -, per indire unasul provvedimento, entrato in vigore già lo scorso 8 gennaio, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il confronto con i giornalisti a Palazzo Chigi è iniziato diversi minuti dopo l’orario previsto delle 18. Oltre ae Speranza vi ha preso parte il ministro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Raffica di ispezioni nelle RSA. Su 536 strutture assistenziali controllate, 107, pari al 20%, sono risultate irrego… - marcotravaglio : FALLIMENTO TOTALE Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese)… - Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge sulle misure anti Covid… - OGiannino : Sin qui, unica domanda su misure ed effetti anti COVID in Paesi che seguano impostazioni diverse da ITA viene da corrispondente del Times... - tvbusiness24 : #Misure anti-Covid, #Draghi: “molti problemi derivano dai #no vax. Serve fiducia ed unità” -