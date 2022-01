Miriana Trevisan, avvocati e diffida per Katia Ricciarelli, che svela: “Ecco cosa mi hanno detto in confessionale” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo scontro della scorsa settimana tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan è finito nello studio di un avvocato. La cantante durante la litigata ha detto: “E tu quindi saresti una madre?” La frase in questione ha mandato su tutte le furie Pago, ex marito della gieffina, che sui social ha minacciato azioni legali contro il soprano:”Annuncio che alcune delle parole rivolte stasera al GF Vip alla mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri avvocati al più presto. Domani passerò tutto il materiale in questione. Questo per tutelare la mia famiglia e soprattutto il nostro bambino. Poi aspetteremo Miriana per decidere che direzione prendere. Ovviamente mi auguro che tutto ciò non si ripeta e che certe parole non vengano più pronunciate“. In molti hanno ... Leggi su biccy (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo scontro della scorsa settimana traè finito nello studio di un avvocato. La cantante durante la litigata ha: “E tu quindi saresti una madre?” La frase in questione ha mandato su tutte le furie Pago, ex marito della gieffina, che sui social ha minacciato azioni legali contro il soprano:”Annuncio che alcune delle parole rivolte stasera al GF Vip alla mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostrial più presto. Domani passerò tutto il materiale in questione. Questo per tutelare la mia famiglia e soprattutto il nostro bambino. Poi aspetteremoper decidere che direzione prendere. Ovviamente mi auguro che tutto ciò non si ripeta e che certe parole non vengano più pronunciate“. In molti...

Advertising

fanpage : #Gfvip, dopo le parole di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan, interviene l'ex di lei, Vito Fusco - StraNotizie : Miriana Trevisan, avvocati e diffida per Katia Ricciarelli, che svela: “Ecco cosa mi hanno detto in confessionale” - Adriana55277430 : Katia diffidata dagli avvocati di Miriana glielo avrebbero detto in confessionale non doveva dirlo in casa ma lei M… - alfonsoguglielm : RT @oliodiavvocato: Buongiorno solo a Miriana 'poi se fosse qualcosa che pratica di effettivo da anni' Trevisan e ai suoi adepti #gfvip #mi… - BITCHYFit : Miriana Trevisan, avvocati e diffida per Katia Ricciarelli: 'Ecco cosa so' #GFVIP -