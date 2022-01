Milan primavera, rinviate la 16^ e la 17^ giornata del campionato | News (Di lunedì 10 gennaio 2022) Attraverso una nota apparsa su Twitter, il Milan comunica che la 16^ e la 17^ giornata del campionato primavera sono state rinviate Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 gennaio 2022) Attraverso una nota apparsa su Twitter, ilcomunica che la 16^ e la 17^delsono state

Advertising

_LordJack : Pobega non è assolutamente giocatore da Milan. Buon giocatore, può starci in serie A, ma non è da Milan. Utile per… - Milannews24_com : #Bianchessi dice la sua su #Stanga - LucaDColella : RT @Ste_FVCRN: Curiosità ???? #104 (1/3): Nel 49 nasce a Viareggio un torneo aperto alle formazioni Primavera delle squadre di serie A, B e… - cielorossonero : RT @MilanPress_it: Rinviate la 16a e 17a di #Primavera1 ?? - Inter_Scout : RT @FabioAlampi: #Primavera, UFFICIALE: rinviate a data da destinarsi anche la sedicesima e la diciassettesima giornata di campionato L'In… -