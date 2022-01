Milan, l’attaccante può lasciare a gennaio: le possibili destinazioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) La stagione di Pietro Pellegri al Milan non ha preso la piega giusta. l’attaccante ex Monaco è ai margini della rosa di Stefano Pioli e, difficilmente, riuscirà a trovare spazio nel breve periodo. Per il classe 2001, nella finestra di mercato invernale, si sarebbero mossi vari club di serie A. Per Nicolò Schira, Genoa (ex squadra), Torino, Cagliari e Bologna avrebbero valutato, insieme all’entourage del giocatore, la possibilità di un trasferimento (formula non specificata). Pellegri, mercato, destinazioni (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)La volontà del ragazzo sembra però quella di voler dimostrare il proprio valore in rossonero già da quest’anno per poi, magari, rilanciarsi durante l’arco della prossima stagione. Secondo Sportitalia, anche il Milan pare intenzionato a trattenere il giovane ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) La stagione di Pietro Pellegri alnon ha preso la piega giusta.ex Monaco è ai margini della rosa di Stefano Pioli e, difficilmente, riuscirà a trovare spazio nel breve periodo. Per il classe 2001, nella finestra di mercato invernale, si sarebbero mossi vari club di serie A. Per Nicolò Schira, Genoa (ex squadra), Torino, Cagliari e Bologna avrebbero valutato, insieme all’entourage del giocatore, latà di un trasferimento (formula non specificata). Pellegri, mercato,(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)La volontà del ragazzo sembra però quella di voler dimostrare il proprio valore in rossonero già da quest’anno per poi, magari, rilanciarsi durante l’arco della prossima stagione. Secondo Sportitalia, anche ilpare intenzionato a trattenere il giovane ...

Advertising

DiMarzio : Il @acmilan ha incontrato l'agente di Pietro #Pellegri per discutere del futuro dell'attaccante: sullo sfondo tre c… - SaraMeini : #calciofemminile è il giorno di Valentina #Giacinti alla Fiorentina. L’attaccante azzurra, ex Milan, ha trovato l’a… - infoitsport : Calciomercato Milan a gennaio: scelta fatta per l'attaccante - pasqlaragione : #Giacinti saluta il #Milan, è ufficiale. Come detto in tempi non sospetti da @NonEvoluto, l'attaccante andrà alla… - davideinno85 : RT @DiMarzio: Il @acmilan ha incontrato l'agente di Pietro #Pellegri per discutere del futuro dell'attaccante: sullo sfondo tre club di #Se… -