Milan, Ibra come Totti e Giggs: ora il rinnovo è sempre più vicino (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ibrahimovic entra nella storia come Totti e Giggs, ora il rinnovo è sempre più vicino con il Milan per l'attaccante Ibra nella storia come Totti e Giggs. L'attaccante svedese in gol, ha messo la sua firma in gare ufficiali nei massimi tornei in 23 anni solari. Ora il rinnovo è sempre più vicino per lo svedese con il Milan con l'opzione di un anno con cui Ibra potrebbe apporre la firma sul contratto. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

