Michael, chi è l'ex fidanzato di Cristiano Malgioglio: "Era l'amore della mia vita" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cristiano Malgioglio è sempre molto restio a parlare della sua vita privata e mentre impazza il gossip che lo vuole fidanzatissimo con un aitante turco, ma le poche cose che ha detto hanno alzato il velo su un suo ex molto importante, tale Michael. Il paroliere non ha mai detto molto su di lui ma i settimanali hanno sempre cercato di indagare per raccontare ai propri lettori il dietro le quinte della sua vita, in effetti con poco successo. Sebbene la sua omosessualità sia sempre stata data per scontata, Cristiano Malgioglio non ha mai dichiarato di essere gay. Quando nel 2015 il settimanale Chi gli fece notare "lei non ha mai fatto coming out" lui rispose "Ma la gente mica ha il cotone sugli occhi, eddai". Il cantante confessò come ...

