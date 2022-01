Meteo, sorpresa anticiclonica sulla penisola: non solo freddo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso di questo lunedì il Meteo non sarà condizionato solo dal maltempo, con una sorpresa anticiclonica che potrebbe abbattersi a breve. È una prima parte di inverno movimentata dal punto di vista Meteo, con la situazione sulla penisola italiana che è in continua evoluzione. Infatti in queste ore si stanno alternando nevicate in pianura L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel corso di questo lunedì ilnon sarà condizionatodal maltempo, con unache potrebbe abbattersi a breve. È una prima parte di inverno movimentata dal punto di vista, con la situazioneitaliana che è in continua evoluzione. Infatti in queste ore si stanno alternando nevicate in pianura L'articolo proviene da Inews24.it.

