Meteo lunedì | maltempo con neve anche in pianura e burrasche di vento Ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’Italia è appena entrata in una nuova fase didi stampo invernale che sta già portando le prime nevicate seppur deboli fino inal Nord. Il vortice responsabile del peggioramento resterà attivo sul nostro territorio per altre 48 ore circa ma il suo graduale spostamento verso sudest comporterà un sostanziale cambiamento delle condizionifavorendo una diversa localizzazione dei fenomeni e una loro progressiva intensificazione. Quando il minimo sarà sulle regioni meridionali, il richiamo di intense correnti da nordest terrà sotto scacco soprattutto le zone adriatichesono attese abbondanti nevicate fino a quote molto basse,prossime al piano con vere e proprie bufere in Appennino. Nel contempo la costa sarà spazzata da ...