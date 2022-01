Mercato Milan – Sky: Kessie, le parti non si sentono dalla scorsa estate (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutto fermo tra il Milan e l'agente di Franck Kessie in chiave rinnovo. Le parti non si sentono addirittura dall'estate scorsa Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutto fermo tra ile l'agente di Franckin chiave rinnovo. Lenon siaddirittura dall'

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Calciomercato, tutte le trattative: United su Milinkovic - Savic, prestito per Pellegri Tutte le notizie di oggi Anche in uscita il Milan continua a piazzare colpi. Questo pomeriggio è ... Sondano il mercato anche le due romane: la Roma attende l'arrivo di Sergio Oliveira che domani ...

Brescia, Olzer domani viene operato: ernia ...di vista gestionale visto che diversi giocatori sono interessati direttamente da notizie di mercato ... La stessa che gli aveva già p rocurato problemi la scorsa stagione alla Primavera del Milan e che ...

MERCATO MILAN TOP NEWS – Pellegri in prestito? Ibra out in Coppa Italia Pianeta Milan Sky – Milan, rinnovo Kessie: “Nessun contatto da agosto” Notizie non confortanti dal fronte Kessie! Le ultime news sul rinnovo dell’ivoriano col Milan ci arrivano da Sky ...

Calciomercato, tutte le trattative: United su Milinkovic-Savic, prestito per Pellegri Roma, 10 gennaio 2022- Il Milan non si muove soltanto alla ricerca di un difensore: nella giornata di oggi a Casa Milan c'è stato un incontro con il procuratore di Pietro Pellegri per parlare del futu ...

