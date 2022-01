Mercati | altra giornata no Milano perde lo 0 | 9% | sotto pressione il Nasdaq Bitcoin sotto i 40mila dollari poi risale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Inizio d’anno da dimenticare per iinternazionali, anche oggi alle prese con cali marcati su tutti gli indici.in particolare ilstatunitense che lascia sul terreno l’1,9% con big come Amazon, Alphabet (Google), Apple o Facebook (Meta) in calo tra l’1 e il 3%. Amazon in particolare è tornata sui valori dello scorso maggio a 3.156ad azione. L’ S&P500, il principale indice statunitense e globale, arretra dell’1,6%. Negative tutte le chiusure deieuropei. Peggio di tutti Parigi in discesa dell’ 1,2%, seguita da Francoforte (- 0,8%), Londra (- 0,4%).ha chiuso a meno 0,9%. Molto male i titoli Nexi (- 4,8%), Stm (- 4,5%) e Amplifon (- 4,4%). In controtendenza Leonardo (+ 1,8%) e Pirelli (+ 1,4%) e ...