"Menzogne su vaccino e green pass". Meloni attacca dopo la conferenza: contro Draghi la denuncia di Fdi (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Dal Presidente del Consiglio Draghi ci saremmo aspettati una cosa diversa": Giorgia Meloni condanna duramente la conferenza stampa del premier sulla presentazione delle nuove misure anti-Covid. Tra queste l'obbligo di vaccino per gli over 50. La leader di Fratelli d'Italia, nello specifico, ha spiegato che ci si aspettava "un atto riparatorio ben diverso da una conferenza stampa concessa dopo giorni di silenzio: un atto di verità e di onestà intellettuale, con le scuse agli italiani e l'ammissione degli errori commessi finora". La Meloni ha evidenziato come le parole del premier e degli altri rappresentanti del governo siano apparse distanti dalla realtà: "I cittadini sono alle prese ogni giorno con tutti i problemi legati ai provvedimenti caotici e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Dal Presidente del Consiglioci saremmo aspettati una cosa diversa": Giorgiacondanna duramente lastampa del premier sulla presentazione delle nuove misure anti-Covid. Tra queste l'obbligo diper gli over 50. La leader di Fratelli d'Italia, nello specifico, ha spiegato che ci si aspettava "un atto riparatorio ben diverso da unastampa concessagiorni di silenzio: un atto di verità e di onestà intellettuale, con le scuse agli italiani e l'ammissione degli errori commessi finora". Laha evidenziato come le parole del premier e degli altri rappresentanti del governo siano apparse distanti dalla realtà: "I cittadini sono alle prese ogni giorno con tutti i problemi legati ai provvedimenti caotici e ...

