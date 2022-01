Meningite, meno frequente del covid ma estremamente pericolosa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Siamo nel mezzo di una pandemia che assorbe gran parte delle risorse ed energie preventive a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale. Un problema che colpisce non solo la salute dei bambini ma si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Siamo nel mezzo di una pandemia che assorbe gran parte delle risorse ed energie preventive a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale. Un problema che colpisce non solo la salute dei bambini ma si ...

Ultime Notizie dalla rete : Meningite meno Meningite, meno frequente del covid ma estremamente pericolosa Poi, grazie alla vaccinazione esavalente, questo batterio ha causato sempre meno casi. Oggi i batteri più frequentemente riscontrati nelle forme gravi di meningite sono, infatti, lo pneumococco e il ...

