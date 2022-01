Meloni | “Dalla gestione della pandemia alla manovra finanziaria | il Governo ha fallito su tutto”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – “Un Parlamento mortificato a suon di decreti, cittadini nel caos totale per colpa di norme e provvedimenti senza senso., ilhasu”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, aggiungendo: “Le misure contraddittorie e caotiche delstanno gettando gli italiani nel caos e questo non è ammissibile. E hanno pure il coraggio di definirsi i “migliori”…”. L'articolo L'Opinionista.

... e, nel caso, uscirebbemaggioranza' :è l'aut - aut che arriva dal leader azzurro poco prima ... Posto, comunque, che alle prossime elezioni Fi non porrà 'alcun veto' a Salvini ocome ...... né da Matteo Salvini né da Giorgia, anche perché è sicuro che una sua elezione al Colle 'conviene anche a loro, più che un Sergio Mattarella bis o un altro nome' sceltosinistra. L'...Tornano i sondaggi sul gradimento delle forze politiche a pochi giorni dalla votazione per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica.(LaPresse) - L’arrivo a Roma nelle prossime ore di Silvio Berlusconi, i vertici tra leader e le riunioni di partito già in agenda, le contromosse per arginare ...