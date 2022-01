Melania Trump sfida Donald: fai i soldi ed è pronta al divorzio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Melania Trump mette all’asta l’iconico cappello bianco indossato quando era First Lady, se lo fa pagare in Bitcoin e celebra la criptomoneta tanto contestata da suo marito Donald. Tutti segnali che sono stati interpretati da un lato come un possibile divorzio imminente tra i due, dall’altro come una mossa strategica in vista delle Presidenziali del 2024 cui il Tycoon vuole partecipare. Melania Trump, il cappello da First Lady all’asta per 250mila dollari Melania Trump, tramite il suo ufficio e dei post sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere la sua intenzione di mettere all’asta il cappello bianco a tese larghe che indossò durante la prima visita di Stato alla Casa Bianca di Emmanuel e Brigitte Macron, nell’aprile del 2018. Si tratta di una ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 gennaio 2022)mette all’asta l’iconico cappello bianco indossato quando era First Lady, se lo fa pagare in Bitcoin e celebra la criptomoneta tanto contestata da suo marito. Tutti segnali che sono stati interpretati da un lato come un possibileimminente tra i due, dall’altro come una mossa strategica in vista delle Presidenziali del 2024 cui il Tycoon vuole partecipare., il cappello da First Lady all’asta per 250mila dollari, tramite il suo ufficio e dei post sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere la sua intenzione di mettere all’asta il cappello bianco a tese larghe che indossò durante la prima visita di Stato alla Casa Bianca di Emmanuel e Brigitte Macron, nell’aprile del 2018. Si tratta di una ...

