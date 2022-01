MavaChou | la famosa youtuber morta suicida dopo il doloroso divorzio e gli insulti ricevuti online

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Si chiamava Maëva Frossard, ma i suoi fan la conoscevano come, il nome d’arte con il quale aveva aperto il suo canale Youtube e i suoi profili social. Si è tolta la vita il 22 dicembre scorsoche, da settimane, era diventata bersaglio die minacce ricevute sul web. Sulla sua tragica vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte della polizia per istigazione al suicidio ma al momento risulta essere contro ignoti.: ile la morte Maëva Frossard era sposata con Adrien Czajczynski, i due erano compagni anche nel lavoro infatti il canale Yotube lo avevano aperto insieme nel 2015, e lì raccontavano la loro vita, le loro avventure, ricette, uboxing, scherzi… il canale vantava circa 157mila iscritti, un largo seguito per la coppia che era davvero molto amata dai ...