Matteo Martari: «Non è come nelle fiction, l'amore vero esiste» (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Il matrimonio è una cosa esagerata: come se uno che ha fame comprasse un ristorante». Non è William Shakespeare, ma Renato Pozzetto, un mito assoluto del cinema italiano per Matteo Martari. L'attore che nei panni del cardiochirurgo Alberto Ferraris, nella serie di Rai1 Cuori, ha spezzato, appunto, i cuori di migliaia di donne. L'imperituro fascino del camice bianco. E anche di una voce profonda, di uno sguardo da lupo siberiano e di un romanticismo tenuto ben nascosto. Lui per un matrimonio comprerebbe anche un ristorante. Così come il suo personaggio, uno dei protagonisti di 4metà, il film diretto da Alessio Maria Federici e appena uscito su Netflix. Davanti a un caffè, in un bar del quartiere romano di Monteverde, spiega come la costruzione di un amore «spezza le vene delle mani». Nel film affronta ...

