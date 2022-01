Massimiliano Rosolino conferma a Verissimo il flirt con Federica Pellegrini: «Sì ci siamo baciati» (Di lunedì 10 gennaio 2022) . L’ex campione ospite di SIlvia Toffanina sabato 8 gennaio, torna sulla polemica a distanza di qualche mese fa con la “divina”, che aveva rivelato la loro passione di gioventù. Massimiliano Rosolino, ospite a Verissimo sabato 8 gennaio, torna sulla polemica a distanza di qualche mese fa con Federica Pellegrini, che aveva rivelato di un flirt tra i due: «Bisogna mettere a tacere ogni sorta di incomprensione perché due campioni devono unire le proprie forze e non creare duelli a distanza che si basano su malintesi. Poi, ora che lei ha smesso, è ancora più popolare e vincente perché in questi anni ha seminato sport». A Silvia Toffanin, che gli chiede se ci sia stato o meno un bacio tra di loro, l’ex nuotatore risponde: «L’ha detto lei e io confermo quello che dice la Divina. Da giovani ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 10 gennaio 2022) . L’ex campione ospite di SIlvia Toffanina sabato 8 gennaio, torna sulla polemica a distanza di qualche mese fa con la “divina”, che aveva rivelato la loro passione di gioventù., ospite asabato 8 gennaio, torna sulla polemica a distanza di qualche mese fa con, che aveva rivelato di untra i due: «Bisogna mettere a tacere ogni sorta di incomprensione perché due campioni devono unire le proprie forze e non creare duelli a distanza che si basano su malintesi. Poi, ora che lei ha smesso, è ancora più popolare e vincente perché in questi anni ha seminato sport». A Silvia Toffanin, che gli chiede se ci sia stato o meno un bacio tra di loro, l’ex nuotatore risponde: «L’ha detto lei e io confermo quello che dice la Divina. Da giovani ...

